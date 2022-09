Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 13.197 casi (-25,2% da settimana scorsa) e 30 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 4 settembre, altri 13.197 casi e 30 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 17.647 contagi, si assiste a una flessione del -25,2%. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 111.946, per un tasso di positività pari al 11,8%. Negli ospedali si registrano 4.573 ricoveri (con un saldo di -57 fra entrate e uscite) e 190 terapie intensive (+2).

Nel Lazio 1.181 casi e 3 decessi

«Oggi nel Lazio su 1.679 tamponi molecolari e 8.835 tamponi antigenici per un totale di 10.514 tamponi, si registrano 1.181 nuovi casi positivi (-262), sono 3 i decessi (+2), 505 i ricoverati (-1), 39 le terapie intensive ( = ) e +2.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,2%. I casi a Roma città sono a quota 572». Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato

In Toscana 541 nuovi casi e un morto

In Toscana sono 1.379.659 i casi di positività al Coronavirus, 541 in più rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 397 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.288.567 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 832 tamponi molecolari e 4.726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,7% è risultato positivo. Sono invece 1.134 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.427, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 239 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 92 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 9.062.585 vaccinazioni, 487 in più rispetto a ieri (+0%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata.

In Veneto 1.630 nuovi casi e 1 decesso

Sono 1.630 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 1 decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del Covid.