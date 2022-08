Coronavirus, ultimi dati. In altri 38.219 casi (-29,3% da settimana scorsa) e 175 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 5 agosto 2022, altri 38.219 casi e 175 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 223.852, per un tasso di positività che si attesta al 17,1%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 54.088 casi, si è registrata una flessione del -29,3%. Continua il calo nei ricoveri (-337) e terapie intensive (-11). I dati di Lab24.

Veneto, altri 4.470 casi e 9 decessi

Sono 4.470 i nuovi casi di Covid registrati, nelle ultime 24 ore, in Veneto. In totale, dai dati aggiornati della Regione, i casi attualmente positivi sono 78777. Nove i decessi registrati.

Loading...

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Sardegna 963 nuovi casi e 11 decessi

In Sardegna si registrano oggi 963 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 878 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.714 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( - 4 ), ’ pazienti ricoverati in area medica sono 168 ( - 1 ) mentre sono 26.650 i casi di isolamento domiciliare ( - 1495 ). Lo rende noto la Regione Sardegna aggiungendo che si registrano 11 decessi: quattro donne, due di 89, 94 e 96 anni e un uomo di 69, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 86 e 94 anni e tre uomini di 75, 92 e 93, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 93 residente nella provincia di Nuoro.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Alto Adige 385 nuovi casi, si svuotano terapie intensive

385 nuovi casi di covid in Alto Adige. Il report quotidiano dell’azienda sanitaria provinciale comunica anche l’analisi di 233 tamponi pcr (28 positivi) e 1839 antigenici (357 positivi). Incidenza ancora in lieve calo, a 507 casi ogni 100mila abitanti (-10 rispetto a ieri). Non si segnalano nuove vittime. I nuovi guariti sono 481, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 4.274 (-96). Aggiornati a ieri i dati sugli ospedali: 62 i pazienti ricoverati, non ce n’è nessuno in terapia intensiva.