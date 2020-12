Coronavirus, ultime notizie. In Veneto +3.607 contagi e 108 morti I dati del 5 dicembre

(ANSA)

I dati del 5 dicembre

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Il Veneto conta 3.607 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 161.805. Si contano anche 108 decessi, che aggiornano a 4.173 il dato dei morti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono oggi 74.958 (+ 2.029). Crescono i ricoveri dei malati Covid in area medica, 2.719 (+15), e nelle terapie intensive, 340 (+3).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Giani: in Toscana 769 nuovi positivi

I nuovi casi positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 769 su 13.229 tamponi molecolari e 2.776 test rapidi effettuati. Lo annuncia sui Facebook Eugenio Giani, presidente della Regione, postando una foto degli infermieri dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Il dato dei nuovi positivi torna quindi sotto quota mille (ieri erano 1.071), a fronte di una diminuzione più lieve del numero di tamponi (ieri erano 14.074). “Gli infermieri della terapia intensiva di Prato continuano a mostrare una loro foto - ha aggiunto Giani - perché chi vive questo terribile momento possa vedere un volto e un sorriso dietro a quegli angeli di bianco vestiti. Grazie ragazze e ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo!”.

Loading...

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Marche, 418 positivi

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 4.326 tamponi: 2.556 nel percorso nuove diagnosi, di cui 1.092 nello screening con percorso Antigenico e 1.770 nel percorso guariti. I positivi sui 1.464 tamponi molecolari effettuati sono 418 nel percorso nuove diagnosi: secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche 95 sono in provincia di Pesaro-Urbino, 93 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Macerata, 60 in provincia di Fermo, 60 in provincia di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione.

Questi casi comprendono 54 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (104 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (111), contatti in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (8), contatti in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (7). Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nei 1.092 test del percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 15 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

In Basilicata 145 nuovi positivi e otto morti

Sono 145 i nuovi positivi al covid-19 emersi in Basilicata, nelle ultime 24 ore, dall'analisi di 1.412 tamponi, anche se solo 131 sono residenti in regione: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono morte altre otto persone. In un giorno sono guariti 155 pazienti (in totale sono ora 2.211). I lucani attualmente positivi sono 6.211 e di questi 6.058 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 166. I ricoverati sono 153: solo 19 però sono in terapia intensiva (undici a Potenza e otto a Matera). Dall'inizio dell'emergenza sono stati analizzati in Basilicata 159.770 tamponi, 148.922 dei quali sono risultati negativi.