Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 6.648 casi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 6.648 su 56.198 test di cui 15.723 tamponi molecolari e 40.475 test rapidi. Lo rende noto su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 11,83% (68,6% sulle prime diagnosi).

In Basilicata 1.062 positivi e un decesso

Sono 1.062 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 6.016 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche un altro decesso e 888 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 92 persone (tre meno di ieri), tre delle quali (una a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 3.324) sono “463.328 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (83,7%), 425.534 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,9%) e 310.003 (56%) quelli che hanno ricevuto la terza”.

Nelle Marche 2.484 positivi in 24 ore

Calano i positivi al Covid nelle Marche: sono 2.484 quelli registrati nelle ultime 24 ore (ieri 4.030 su 13.098 tamponi eseguiti), a fronte, però, di soli 8.480 tamponi processati, di cui 6.479 nel percorso diagnostico. Stabile il tasso di positività, pari al 38,3%, mentre scende quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta oggi a 1.896,36 (ieri 2.071,33). Sono i dati forniti dal servizio sanitario regionale. La provincia che registra il maggior numero di casi è quella di Ancona (714). Segue quella di Macerata (521), poi Pesaro e Urbino (413), Ascoli Piceno (400), Fermo (329), mentre 107 casi provengono da fuori regione. Dei 2.484 contagi odierni, 446 sono sintomatici; 747 sono contatti stretti con casi positivi e 723 contatti domestici.

Ancora, 38 sono i positivi individuati in setting scolastico/formativo, 1 in setting lavorativo, 3 in ambienti di vita/socialità, 1 in ambito sanitario. Per 523 è in corso l’approfondimento epidemiologico, mentre 2 sono i casi extra regione. La fascia più colpita resta quella tra i 25-44 anni, dove si contano 690 positivi e quella tra i 45-59 anni, con 551 casi. Sono 253, invece, i casi nella fascia 6-10 anni, 147 i positivi della fascia 14-18 anni, 108 quelli della fascia 11-13 anni, 129 quelli in fascia 19-24 anni; 61 i casi nella fascia 0-2 anni e 89 in quella 3-5 anni. Ancora, 165 sono i positivi registrati nella fascia 60-69, 165 nella fascia 70-79, 92 in quella 80-89 anni, 32 in quella dei 90enni ed over 90.