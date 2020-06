Coronavirus, ultime notizie: in Italia salgono i nuovi casi (518) e i tamponi, trascinati dalla Lombardia. Decessi stabili (85) I tamponi effettuati toccano quota 4.114.572: 65.028 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 49.953 (37.299 mercoledì)

Sono 234.531 i casi di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia: +518 (+0,22%) rispetto a ieri, quando erano stati +177 (+321 mercoledì). Il totale dei decessi è di 33.774: +85 (+0,25%) rispetto a ieri, quando erano stati +88 (+71 mercoledì). Secondo i dati giornalieri della Protezione Civile, i tamponi effettuati toccano quota 4.114.572: 65.028 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 49.953 (37.299 mercoledì).

Continua a crescere il numero dei guariti, ora a quota 163.781 (+1.886 con aumento dell’1,16%), e a diminuire quello degli attualmente positivi, che ora sono 36.976 (-1.453 con un calo del 3,78%). Si conferma anche l’allentamento della pressione sulle strutture sanitarie: i ricoverati si assestano a 5.301 (-3,67%) mentre i malati in terapia intensiva sono 316 (-6,51%).

Le regioni con zero contagi

Diminuisce il numero delle regioni con zero contagi. Ieri erano state 8, oggi invece sono 5: Basilicata, Molise, Valle D’Aosta, Umbria, Campania. Un nuovo contagio per Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Calabria. Due per Marche, Abruzzo, Sardegna, a seguire tutte le altre.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, i casi di coronavirus sono saliti a 89.928: +402 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri) rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 84. Il numero totale dei decessi è di 16.222: +21 rispetto a ieri, quando erano stati +29. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 19.389 (ieri 3.410), per un totale complessivo di 800.276.

Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi: 752 (per un totale di 53.853) e a diminuire quello dei pazienti in terapia intensiva: 120 (-5). Risalgono, seppur di poco, i ricoverati: 2.960 (+6).