Coronavirus, ultimi dati. In Italia 480 nuovi casi e 31 vittime, tasso di positività a 0,64%

In Italia si registrano, il 5 luglio, 480 nuovi casi di coronavirus e 31 vittime, con 74.649 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta allo 0,64%. Sono 191 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 6 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2 , mentre ieri erano stati 7. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.337 in calo di 27 unità rispetto a ieri. Si contano 1.582 guariti da ieri, 4.092.586 da inizio pandemia.

In Toscana 41 casi e 8 decessi

In Toscana sono 41 i nuovi casi Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.525 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.133 (96,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 3.222 tamponi molecolari e 1.102 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 1.631 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.509, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 100 (5 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 74,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 41 nuovi positivi odierni è di 31 anni circa (50% ha meno di 20 anni, 12% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

In Veneto 45 nuovi casi

Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei casi a 425.699; nessun decesso è stato riscontrato, lasciando il totale a 11.619 vittime. Il dato emerge dal bollettino regionale. Sono in aumento anche gli attuali positivi, registrati a 4.606 (+36); scendono invece i dati clinici, con 238 ricoverati in area non critica - dato invariato - e 13 (-1) in terapia intensiva.