Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.075 nuovi casi (+0,51%) e 236 vittime (+0,81%) . I malati diminuiscono di 1.513 unità Prosegue il trend positivo di calo dei contagi da coronavirus in Italia: il numero totale dei casi è arrivato a quota 213.013, i morti sono 29.315 (in aumento di 236, +0,81%), mentre i guariti sono 85.231. In Lombardia 500 nuovi casi e 95 morti

Coronavirus: dal plasma speranze, ma resta il nodo donatori

In Italia i casi totali di contagi da coronavirus sono arrivati oggi 5 maggio a quota 213.013, in aumento di 1.075 nel giro di 24 ore (+0,51%). I malati sono 98.467 (-1.531, -1,51%), i morti ono 29.315 (in aumento di 236, +0,81%), mentre i guariti s0no 85.231, in aumento di 2.352 (+2,84%). I tamponi effettuati finora sono 2.246.666 in aumento di 55.263 rispetto a ieri 4 maggio. In terapia intensiva ci sono 1.427 persone in calo rispetto ai 1.479 di ieri 4 maggio (-52). Sono invece 16.270 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri 4 maggio; 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 3.427 in Liguria, 4.370 nel Lazio, 3.219 nelle Marche, 2.530 in Campania, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 984 in Friuli Venezia Giulia, 1.809 in Abruzzo, 612 nella Provincia autonoma di Bolzano, 176 in Umbria, 642 in Sardegna, 110 in Valle d'Aosta, 650 in Calabria, 177 in Basilicata e 177 in Molise.

In Lombardia la regione più colpita dal contagio si registrano 500 casi in più (totale a 78.605), e 95 morti in più ( a quota 14.389). Le terapie intensive scendono di 23 a quota 509, mentre i tamponi effettuati salgono a 425.290 (+6.455). i ricoverati non in terapia intensiva sono 6.201 (-213), dimessi 53.237 e i guariti 4.269.

In Lombardia il tasso di contagio R0 è 0,75, meno che in Italia.

«Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori stiamo calcolando il fattore R0 (numero di riproduzione di base, ovvero il numero di persone che ogni persona infetta a sua volta contagia, ndr). Al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80, in Lombardia è 0,7». Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante un'intervista a Sky Tg24, spiegando quindi che nella regione il tasso di contagio da coronavirus è inferiore alla media italiana. «E' importante rimanere sotto l'uno e per fare questo serve l'impegno di tutti noi e di tutti i cittadini»», ha detto Sala.

Veneto, contagio frena, solo 24 nuovi positivi

Il trend del contagio da Coronavirus mostra un rallentamento in Veneto, dove sono soltanto 24 i casi di nuovi positivi, e 6 i nuovi decessi (di questi 5 negli ospedali), per un totale di 1.545 vittime. Lo spiega il bollettino di stamane della Regione. Scende anche il numero degli attuali malati, 7.116, e abbassa ancora la pressione sulle terapie intensive, 98 i posti occupati (-3), e sui normali reparti Covid, 926 i pazienti (-17). Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 18.402

