Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 2.699 casi

In Toscana sono 2.699 i nuovi casi Covid (906 confermati con tampone molecolare e 1.793 da test rapido antigenico), che portano il totale a 869.684 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 836.153 (96,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.525 tamponi molecolari e 16.690 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,6% è risultato positivo. Sono invece 5.402 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.412, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 762 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un’età media di 83,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In Alto Adige 485 nuovi contagi, nessun decesso

I laboratori dell’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano nelle ultime 24 ore hanno individuato 485 nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 24 individuati mediate i tamponi Per (a fronte di 552 test) e 461 con i test antigenici, su un tutale di 4.259 test effettuati. Per il 7/o giorno consecutivo non si registrano decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 62, in terapia intensiva vi è un solo paziente. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco vi sono sette persone, mentre i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 67 (il dato aggiornato al 28 febbraio scorso). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.268. Si registrano 734 nuove guarigioni. (

Veneto sotto 50 mila positivi, +3.866 nuovi casi

Il Veneto scende sotto quota 50 mila per i malati attuali di Covid-19, con 49.628 positivi, 706 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa della curva dei contagi, oggi 3.866, con il totale a 1.349.041. Si contano 14 decessi, con 13.893 morti complessivi. Prosegue la discesa degli indicatori clinici: nei reparti non critici si va sotto la soglia dei 900 pazienti, con 898 ricoveri (-28), e 83 (-4) nelle terapie intensive. La campagna vaccinale segna 7.280 somministrazioni nella giornata di ieri, in gran parte (5.773) terze dosi/booster. La popolazione ’over 12’ che ha effettuato due dosi è pari all’88,3%, quella con la terza è al 71,1%. Nella fascia pediatrica la prima dose copre il 32,7%, la seconda il 29,5%.