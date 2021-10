Coronavirus, ultimi dati. In Italia 2.466 casi e 50 vittime, tasso di positività a 0,76%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 5 ottobre, altri 2.466 casi e 50 vittime di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 322.282 tamponi, con un tasso di positività che si attesta allo 0,76%. Gli attualmente contagiati sono 90.299 (-1.797) dei quali 2.968 ricoverati nei reparti ordinari (-64) e 433 in terapia intensiva (-4). Restano in isolamento domiciliare 86mila pazienti mentre sono 4.210 le persone dimesse o guarite.

Toscana, altri 154 casi e 3 decessi

Sono tre in Toscana i decessi dovuti al Covid-19 registrati oggi: tre uomini con un’età media di 80 anni. Sono 7.187 i deceduti nella regione dall’inizio dell’epidemia.Sono 283.289 i casi complessivi di positività al Coronavirus, 154 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 154 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). I guariti, che sono 314 in più rispetto a ieri, crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.797 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.305, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno

In Puglia 126 nuovi casi e un decesso

Oggi in Puglia si registrano 126 nuovi casi, di Covid su 12.743 test giornalieri, e un decesso. Il tasso di positività in regione è dello 0,98%. I nuovi casi sono così distribuiti: 35 in provincia di Bari, 18 nella provincia BAT, 10 nel Brindisino, 31 nel Foggiano, 9 in provincia di Lecce, 23 in quella di Taranto. Delle 2.559 persone attualmente positive 151 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera.

Veneto, 363 nuovi casi e 2 decessi in 24 ore

Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 470.839. L’incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Si contano due decessi, con il totale a 11.780. Gli attuali positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.