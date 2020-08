Coronavirus Italia, ultime notizie: 402 nuovi casi e 6 vittime I dati aggiornati al 6 agosto

2' di lettura

Sono 249.204 i casi di coronavirus registrati al 6 agosto, con un incremento di 402 rispetto a ieri. Il bilancio delle vittime cresce di 6 unità, portando il totale di vittime a 35.187 contro le 35.181 di ieri. In Lombardia si registrano 118 nuovi casi (di cui 18 ‘debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici) e 5 decessi.

Nel Lazio 18 casi e zero decessi

Oggi nel Lazio si registrano 18 casi e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall'Etiopia. Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all'Umberto I, avvita l'indagine epidemiologica, un uomo di rientro dall'Etiopia per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale e un terzo caso di una donna con link ad un caso di rientro da Catania.



Abruzzo, 15 nuovi casi di coronavirus, 7 sono migranti

Quindici nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: dopo i 19 di ieri, è il secondo dato più alto dal 29 maggio, quando si registrò l'azzeramento dei contagi. Sette sono migranti (due in provincia dell'Aquila e cinque in quella di Pescara), gli altri sono casi emersi sul territorio: una famiglia di tre persone all'Aquila, una persona di Lanciano (Chieti), due di Sulmona (L'Aquila), una di Pratola Peligna (L'Aquila) e una di Teramo. Il totale dei casi abruzzesi sale a 3.435. Gli attualmente positivi aumentano di 13 unità e arrivano a quota 153: 20 (+1) sono in ospedale in terapia non intensiva, uno (invariato) è in terapia intensiva e gli altri 132 (+12) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.810.

Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 133.345 test. Del totale dei casi positivi, 268 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+8 rispetto a ieri), 858 in provincia di Chieti (+13), 1.635 in provincia di Pescara (+4), 642 in provincia di Teramo (+1), 27 fuori regione e 5 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza (-11).