Coronavirus Italia: 6.599 casi e 24 decessi. Tasso di positività al 2,7%

Sono 6.599 i nuovi casi di contagio registrati in Italia venerdì 6 agosto. In calo rispetto ai 7.230 del giorno precedente. Ventiquattro invece le vittime, tre in meno rispetto a giovedì. I tamponi sono stati 244.657 e sulla base di questo numero, il tasso di positività risulta del 2,7%.

Sul fronte ospedaliero, i ricoverati con sintomi sono 2.449, 40 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In terapia intensiva, invece, ci sono 277 ricoverati, nove in più rispetto a giovedì (con 32 nuovi ingressi).

In isolamento domiciliare si trovano 101.959 persone (erano 98.369 il giorno prima), mentre gli attualmente positivi sono 104.685 (contro i 101.046 di giovedì). Infine, 4.150.915 i pazienti guariti o dimessi, quasi tremila (2.936) più del 5 agosto.

Tasso occupazione intensive stabile

In Italia è stabile al 3% il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid ma, secondo il monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 5 agosto rispetto a quelli del 4, due regioni, Lazio e Sicilia vedono un aumento dell’1% che li porta a quota 6%. Mentre il tasso cala dell’1% nella Provincia Autonoma di Bolzano e nessuna regione supera la soglia di saturazione del 10%, indicata come uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni, ma proprio su questo valore si trova la Sardegna. Questa la situazione dell’occupazione dei posti in terapia intensiva nelle singole regioni: Abruzzo (1%), Basilicata (1%), Calabria (3%), Campania (2%), Emilia Romagna (3%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (6%, in crescita dell’1%), Liguria (6%), Lombardia (2%), Marche (2%), Molise (3%), Pa di Bolzano (1%, con un calo dell’1%), Pa di Trento (1%), Piemonte (1%), Puglia (3%), Sardegna (10%), Sicilia (5%, con il +1%), Toscana (4%), Umbria (2%), Valle d’Aosta (0%) e Veneto (2%).

In Valle d’Aosta 8 nuovi casi e nessun decesso

Sono 21 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Valle d’Aosta nelle ultime 48 ore, di cui 8 nell’ultimo giorno, per un totale di 11.829. I guariti sono 4 in più, con il dato complessivo che sale a 11.248. Sono 399 i tamponi effettuati (72.397 da inizio pandemia). Nessun decesso nell’ultimo bollettino, per cui il totale delle vittime resta di 473. Gli attuali positivi sono 108: nessuno in terapia intensiva, 3 all’ospedale Parini e gli altri 105 in isolamento domiciliare. Ne dà notizia la Regione.