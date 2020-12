Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 18.887 casi e 564 morti. Superate le 60mila vittime I dati del 6 dicembre

In Italia si sono registrati altri 18.887 casi e 564 vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo scrive l’agenzia Reuters, citando il ministero della Salute. Il bilancio complessivo dei decessi, sottolinea Reuters, sfonda così la soglia delle 60mila unità: 60.078, il sesto più alto al mondo.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 163.550, mentre i nuovi contagi sono stati 18.887 con un rapporto pari all'11,5% (+0,8%). Continua la discesa dei pazienti in terapia intensiva per il Covid. Oggi se ne registrano 63 in meno, nonostante i 150 nuovi ingressi. I pazienti ricoverati negli altri reparti salgono invece dai 30.158 di ieri ai 30.391 di oggi, con un aumento di 233 unità. In Italia oggi gli attualmente positivi - in aumento - sono 755.306, i morti 60.078 e i dimessi o guariti 913.494.

In Veneto 3.444 nuovi contagi

Il Veneto conta 3.444 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, che portano il dato degli infetti a 165.249 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 37 in più di ieri, per un numero complessivo di 4.210 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo riferisce il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono 76.804, 1.846 in più delle 24 ore precedenti. Resta alta la pressione sugli ospedali: la situazione odierna vede 2.742 malati Covid ricoverati nei reparti in area medica (+23), e 334 nelle terapie intensive /-6).

Lazio, 1.632 casi positivi e 14 decessi

«Oggi su quasi 20 mila tamponi nel Lazio (-1.406) si registrano 1.632 casi positivi (-151), 14 i decessi (-18) e +886 i guariti. calano i casi e le terapie intensive. Roma citta' scende al di sotto dei 900 casi'». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. “Nella giornata di ieri, per la prima volta, i test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati - prosegue D'Amato - su oltre 10 mila test antigenici rapidi, 5.571 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4.970 nei laboratori”.

Puglia: 1.789 nuovi positivi e 24 decessi



Oggi domenica 6 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.789 casi positivi su 7.293 test per l'infezione da Covid-19 e 24 decessi. I nuovi positivi sono 783 in provincia di Bari, 259 in provincia di Taranto, 220 in provincia di Lecce, 214 in provincia di Foggia, 160 nella provincia Bat, 136 in provincia di Brindisi, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 12 in provincia Bat, 5 ciascuna nelle province di Foggia e Bari, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 839.673 test e sono 16.795 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 64.341 e sono 45.834 i casi attualmente positivi.

Marche, 443 positivi nelle ultime 24 ore

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.792 tamponi: 2.424 nel percorso nuove diagnosi (di cui 706 nello screening con percorso Antigenico) e 1.368 nel percorso guariti. I positivi sono 443 nel percorso nuove diagnosi (82 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 92 in provincia di Pesaro Urbino, 63 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 34 da fuori regione).