Coronavirus, ultimi dati. In Puglia altri 5.146 casi

Sono 5.146 i nuovi casi di contagi da coronavirus in Puglia, il 12,6% dei 40.801 test giornalieri registrati. Le vittime sono quattro mentre delle 105.942 persone attualmente positive, 751 sono ricoverate in area non critica e 70 in terapia intensiva. Tutti i dati sono in calo rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 13,3%, le vittime erano state 23. In aumento solo il dato delle terapie intensive: ieri erano ricoverate 66 persone. La province più colpite dal contagio sono quella di Bari con 1.447 nuovi positivi; Lecce (1.317); Foggia (740) e Taranto con 652. Nel Brindisino ce ne sono 518 e 408 nella Bat. Sono 42 i residenti fuori regione e 22 in provincia non ancora definita.

Abruzzo, 2.079 nuovi positivi e un decesso

Coronavirus oggi in Abruzzo con un altro decesso. Sono 2.789 i guariti dal virus nelle ultime 24 ore e sono 2.079 i nuovi positivi, di cui 1.108 individuati con test antigenico, di età compresa tra 1 mese e 104 anni. Sono stati eseguiti 5.754 tamponi molecolari e 16.878 test antigenici. Sono 117.996 gli attualmente positivi (711 in meno da ieri). Sono 501 i ricoverati in area medica (14 in più da ieri), restano 34 pazienti in terapia intensiva. Altri 117.461 positivi sono in isolamento domiciliare (725 in meno da ieri). Dei nuovi positivi 490 sono residenti nella provincia dell’Aquila, 690 in provincia Chieti, 389 in provincia di Pescara e 443 in provincia di Teramo. In Abruzzo altri 34 nuovi positivi risiedono fuori regione e per altri 33 sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Toscana 5.683 nuovi casi e 27 decessi

In Toscana sono 784.216 i casi di positività al Coronavirus, 5.683 in più rispetto a ieri (2.632 confermati con tampone molecolare e 3.051 da test rapido antigenico), lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei nuovi positivi è di 35 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 27 decessi: 18 uomini e 9 donne con un’età media di 84,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Siena, 1 fuori Toscana.

Questi i dati, accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale ,relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Sono 8.437 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 2.678 a Firenze, 714 a Prato, 770 a Pistoia, 587 a Massa Carrara, 807 a Lucca, 875 a Pisa, 578 a Livorno, 606 ad Arezzo, 435 a Siena, 278 a Grosseto, 109 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. I guariti crescono del 1% e raggiungono quota 653.389 (83,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.131 tamponi molecolari e 36.841 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo.