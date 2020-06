Coronavirus, ultime notizie: In Italia 270 nuovi contagi e 72 decessi. In crescita i tamponi: positivo in Lombardia uno su cento I tamponi effettuati toccano quota 4.187.057: 72.485 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 65.028 (49.953 giovedì)

Un operatore al lavoro nella sanitarizzazione del Campidoglio a Roma (Ansa)

Sono 234.801 i casi di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia: +270 rispetto a ieri, quando erano stati +518 (+177 giovedì). Il totale dei decessi è di 33.846: +72 rispetto a ieri, quando erano stati +85 (+88 giovedì). Secondo i dati giornalieri della Protezione Civile, i tamponi effettuati toccano quota 4.187.057: 72.485 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 65.028 (49.953 giovedì).

Continua a crescere il numero dei guariti, ora a quota 165.078 (+1.297), e a diminuire quello degli attualmente positivi, che ora sono 35.877 (-1.099). Si conferma anche l’allentamento della pressione sulle strutture sanitarie: i ricoverati si assestano a 5.002 (-299) mentre i malati in terapia intensiva sono 293 (-23).

Le regioni con zero contagi

Sono 5 le regioni con zero contagi: Basilicata, Molise, Calabria, Umbria, Campania. Un nuovo contagio per l’Abruzzo, due per Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche, Valle d’Aosta, a seguire tutte le altre.

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, i casi di coronavirus sono saliti a 90.070: +142 rispetto a ieri, quando erano stati +402. Il numero totale dei decessi è di 16.249:+27 rispetto a ieri, quando erano stati +29.

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi giornalieri è di 1,04%, in drastico calo rispetto a ieri, quando era stato del 2,1%. Il numero dei tamponi effettuati sale a 813.972: 13.696 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 19.389).