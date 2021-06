Coronavirus, 2.275 casi (-23% in una settimana). I decessi sono 51

1' di lettura

I nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia sono stati 2.275. Lo stesso giorno di settimana scorsa erano stati 2.949, dunque il calo è del -22.86%. Il numero di decessi oggi è invece 51, contro i 44 di domenica scorsa (+15,9%) e i 57 di ieri (-10,5%). Oggi sono stati fatti 149.958 tamponi per un tasso di positività dell’1,5%, mentre 7 giorni fa ne erano stati eseguiti 164.495 (1,79%). Tutti i dati e i grafici nella pagina di Lab24.

Terapie intensive ai minimi da metà ottobre

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Oggi i ricoverati in terapia intensiva per covid sono 774, in calo di rispetto a ieri (788, -14). Gli ingressi giornalieri sono stati 20 (ieri lo stesso numero). Una settimana fa erano 1.061. I ricoveri ordinari sono invece 4.963, in diminuzione di 230 unità su ieri (5.193). Domenica scorsa erano 6.591.

Vaccini oltre la soglia 600mila

Week end da record sulle somministrazioni di vaccino anti-Covid. Per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell’arco di 24 ore. Secondo l’aggiornamento ancora parziale dei dati di ieri le inoculazioni sono state 598.582, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Sulla giornata di venerdì era stato invece registrato il record assoluto di 607mila vaccinazioni. La media mobile a 7 giorni è 503.455. Il 41,76% degli italiani ha ricevuto una dose, il 21,73% anche la seconda.