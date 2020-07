Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 208 nuovi casi e 8 morti. Tamponi in calo

Nessun nuovo caso positivo in Alto Adige

Restano stabili i numeri dell'epidemia da coronavirus in Alto Adige: i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 156 tamponi dai quali non è emerso nessun caso positivo. Il totale delle persone che hanno contratto l'infezione da Covid-19, quindi, resta fermo a 2.647. Nei normali reparti degli ospedali sono ricoverati sempre 5 pazienti affetti da Covid-19, mentre sono 6 le persone considerate casi sospetti. Altre 246 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.272 (2 in più rispetto ad ieri). A questi si aggiungono 869 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.



Dove eravamo rimasti

Ieri 5 luglio - sulla base di 37.462 tamponi elaborati - il numero totale di casi è arrivato a quota 241.611, in crescita di 192 unità rispetto al giorno precedente (+0,08%). Nelle precedenti 24 ore si sono registrate 7 morti (+0,02%, 6 in Lombardia e 1 in Emilia Romagna) che hanno portato il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 34.861. Le guarigioni, invece, sono state in totale 192.108 all'insegna di un incremento dello 0,09% per cento. Ieri si è registrata una leggera risalita delle infezioni: 14.642, 21 in più rispetto ali 4 luglio (+0,14%). I ricoverati con sintomi sono risultati 945 (rispetto ai 940 del 4 luglio) e 74 sono risultati i pazienti in terapia intensiva, 3 in più rispetto al giorno precedente, mentre i malati in isolamento domiciliare sono risultati 13.623 (rispetto ai 13.610 del 4 luglio).