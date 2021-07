Coronavirus, ultimi dati. In Italia 907 nuovi casi (+34% in una settimana) e 24 morti

3' di lettura

In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, un totale di 907 nuovi casi e 24 morti di coronavirus. Il tasso di positività si attesta allo 0,47%. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.264.704, i morti 127.704. I dimessi ed i guariti sono invece 4.094.421, con un incremento di 1835 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 42.579, in calo di 952 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 41.121 persone (-882). Rispetto a 7 giorni fa, i casi di positività sono in aumento del 33,6%, mentre i posti occupati nelle terapie intensive in Italia sono 4 meno di ieri. Il totale dei letti pieni scende a 187 nel giro di 24 ore. Secondo il bollettino Covid del ministero della Salute, il saldo degli ingressi del giorno è di 11.



Toscana, 59 casi e 3 nuovi decessi

In Toscana sono 244.584 i casi di positività al coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.217 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.940 tamponi molecolari e 6.164 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.271 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 82,3 anni. I morti sono 6.886 dall’inizio della pandemia.



Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.L’età media dei 59 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (14% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). Sono 67.571 i casi complessivi ad oggi a Firenze (26 in più rispetto a ieri), 22.628 a Prato (7 in più), 23.043 a Pistoia (3 in più), 13.324 a Massa, 24.697 a Lucca (5 in più), 29.261 a Pisa (4 in più), 17.518 a Livorno, 22.890 ad Arezzo (3 in più), 13.901 a Siena (2 in più), 9.196 a Grosseto (9 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.Sono 39 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 6 nella Nord Ovest, 14 nella Sud est.

Sardegna, 21 nuovi casi e nessun decesso

Sono 57.330 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 21 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.396.645 tamponi, per un incremento complessivo di 2022 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 34 pazienti in area medica (+1 rispetto all’ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia, 13 nuovi contagi e nessun decesso

Sono 13 i nuovi casi Covid registrati ggi in Friuli Venezia Giulia: su 3.186 tamponi molecolari sono stati rilevati 11 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,35%. Sono inoltre 1.122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,18%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute di Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.014, i clinicamente guariti 15, mentre quelli in isolamento risultano essere 185.