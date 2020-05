Coronavirus, ultime news: drastico calo dei malati in Lombardia, 369 morti in tutta Italia (+1,26%) In crescita di poco più di 1.400 i nuovi casi. In Lombardia 764 i positivi

La riapertura di un ristorante a Roma (Afp)

2' di lettura

Sono 1.444 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati al 6 maggio, portando il totale dei casi a 214.457. G li attualmente positivi scendono a 91.528 (-6.939 ,-7,05%), mentre i morti salgono di 369 unità, per un totale di 26.684. Buona la crescita dei guariti (+8.014, pari a +9,40%)

In Lombardia si registrano 634 nuovi casi di Covid-19 (+500 ieri) che portano il totale a 79.369 (si aggiungono 130 casi che riguardano il mese di aprile ma rendicontati oggi, per un totale di 764).

I nuovi tamponi effettuati sono 14.516 per un totale di 439.806 (ieri +6.455). I decessi sono stati 222 per un totale di 14.611 (ieri +95). I ricoveri in terapia intensiva si riducono di 29 unità a 480 (ieri -23), mentre i ricoveri non in terapia intensiva sono scesi di 122 unità a 6.079 (ieri -213).

In provincia di Milano i nuovi casi sono 243 (ieri +144) per un totale di 20.711 (si aggiungono 70 casi riguardanti il mese di aprile ma rendicontati oggi), di cui 91 (ieri +50) a Milano città per un totale di 8.680. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 37 (ieri +12) per un totale di 11.587, quando in provincia di Brescia i nuovi casi sono 99 (ieri +46) per un totale di 13.267. Lo comunica la Regione Lombardia.

Come leggere i dati in Lombardia

In Lombardia gli attualmente positivi, cioè le persone malate, sono calate di 5.339 unità. in particolare le persone in isolamento domiciliare sono calate di 5.188, i ricoverati di 122 unità e i ricoveri in terapia intensiva di 29. La regione Lombardia precisa che il numero così alto di guariti, rispetto a ieri, è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri.