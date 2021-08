Coronavirus, in Italia 6.902 casi e 22 decessi. Tasso di positività al 2,3%

2' di lettura

Nelle ultime 24 ore in Italia il sistema di sorveglianza sanitaria ha registrato 6.902 nuovi casi di positività al Covid e 22 decessi. Il tasso di positività è del 2,34 per cento, in calo rispetto al 2,7% di venerdì 6 agosto. Continua, anche se a un ritmo meno veloce, l’aumento della pressione sugli ospedali: i ricoverati sono oggi 2.533 (+84) e i pazienti in terapia intensiva 288 (+11) con 29 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, di cui 5 in Veneto, Toscana e Sicilia e 4 in Campania. La pressione sugli ospedali resta comunque complessivamente contenuta.

Rispetto a 7 giorni fa il numero di nuovi casi è in aumento del 6%, un segnale già visto nei giorni scorsi di un inizio di rallentamento dell’epidemia.

Sicilia prima per contagi

Sono complessivamente 776 su 17.662 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi salgono a quota 13.411. L’Isola è prima in Italia per nuovi contagi giornalieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 337 e le vittime 7 (6.083 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 394, mentre si trovano in terapia intensiva 47 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 127 a Palermo, 197 a Catania, 35 a Messina, 59 a Ragusa, 76 a Trapani, 62 a Siracusa, 121 a Caltanissetta, 70 ad Agrigento e 29 a Enna.

In Emilia-Romagna 685 casi e 2 vittime

In Emilia-Romagna si sono registrati 398.403 casi di positività, 685 in più rispetto a ieri, su un totale di 33.245 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Si sono registrati 2 decessi: un uomo di 99 anni e una donna di 81 anni entrambi residenti in provincia di Rimini. Il totale dei morti sale così a 13.289. Lo riporta una nota con il bollettino della Regione, secondo cui prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 685 nuovi contagiati, 220 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 175 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 2066 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.