Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.720 casi su 111.217 tamponi e 528 morti

I dati del 7 dicembre

In Italia si registrano altri 13.720 casi su 111.217 tamponi e 528 vittime di coronavirus. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sui contagi del Ministero della Salute. Nelle terapie intensive si registra un calo di 72 unità, mentre il rapporto positivi su tamponi risale a 12,34. I dimessi/guariti salgono di 19.638 unità. La regione con l’aumento più significativo di contagi si conferma il Veneto (2.550 nuovi casi), seguito da Emilia Romagna (1.891) e Lombardia (1.562).

Veneto, 2.550 contagi e 51 vittime

Il Veneto registra 2.550 contagi Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli infetti a 167.799 dall'inizio dell'epidemia, e 51 vittime, per un numero complessivo di 4.261 morti (tra ospedali e case di riposo). Lo riferisce il bollettino della Regione. Sale la pressione sugli ospedali, con 2.775 malati ricoverati in area medica (33), e 340 in terapia intensiva (+6). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 78.301, contro 76.804 di ieri (+1.497).

Piemonte: -14 in terapia intensiva, 64 morti

In Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono -14 rispetto a ieri, in totale ora 345, mentre c'è stato un piccolo incremento negli altri reparti, +4 e totale dei pazienti a 4234. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta 64 morti (7 relativi a oggi), 911 positivi dall'esito di 10752 tamponi, con un rapporto dell'8,5% e una quota del 44% di asintomatici. I nuovi casi di guarigione sono 1136, le persone in isolamento domiciliare 61.161. In Piemonte il numero degli “attualmente postivi” è sceso a 65.749.

Puglia, 1.001 positivi e 24 decessi

Oggi lunedì 7 dicembre in Puglia sono stati registrati 1.001 casi positivi su 3.821 test per l'infezione da Covid-19, e 24 decessi. I casi positivi hanno una forte incidenza sul numero dei test compiuti, in calo significativo rispetto ai giorni scorsi (ieri, già in diminuzione, erano 7.293); sono 462 positivi in provincia di Foggia, 278 in provincia di Bari, 100 in provincia di Taranto, 85 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Brindisi, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti; la Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici. I decessi sono 8 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto e uno ciascuno nel Brindisino e nel Leccese. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test e sono 17.028 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342 e sono 46.578 i casi attualmente positivi.

Umbria, diminuiscono gli attualmente positivi

Continua a decrescere la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 5.990, 75 meno di ieri in base ai dati riportati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 468. I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei quali (meno quattro) in terapia intensiva. Come ogni lunedì cala notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 14,1%).