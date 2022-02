Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 41.247 casi (-28,5% da settimana scorsa) e 326 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Italia si registrano, il 7 febbraio, altri 41.247 casi e 326 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Il totale di nuovi contagi odierno segna un calo del 28,5% rispetto ai 57.715 di casi che si erano registrati nello stesso giorno di una settimana fa, il 31 gennaio. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 393.663, con tasso di positività al 10,47%. Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.

Toscana, altri 2.783 casi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2.783 su 24.260 test di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi).

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Abruzzo 1.080 nuovi positivi e 10 decessi, 3.231 i guariti

Sono 1.080 (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 232.079. Dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità, aggiungendo che il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell'Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2846. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 113400 dimessi/guariti (+3231 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 115833 (-2163 rispetto a ieri).

Nel totale sono ricompresi anche 77192 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 510 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 34 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 115289 (-2172 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2630 tamponi molecolari (1970295 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 8176 test antigenici (2721494). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.99 per cento. Del totale dei casi positivi, 49434 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+257 rispetto a ieri), 63914 in provincia di Chieti (+335), 55078 in provincia di Pescara (+269), 57203 in provincia di Teramo (+169), 2984 fuori regione (+21) e 3466 (+27) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.



TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Fvg 644 positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.136 tamponi molecolari sono stati rilevati 88 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,11 per cento. Sono inoltre 5.872 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 556 casi (9,46%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 41 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 479. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega all Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni (19,41%), seguita da quella 50-59 (17,24%) e da quella 30-39 (13,82%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: un uomo di 96 anni di Gorizia (deceduto in ospedale), una donna di 94 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 89 anni di Tavagnacco (deceduta in ospedale), un uomo di 62 anni di Monfalcone (deceduto in ospedale), una donna di 60 anni di Udine (deceduta in ospedale).