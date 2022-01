Coronavirus, ultimi dati. In Veneto altri 6.846 casi. Zaia: dato non rappresentativo, era giorno di festa

Ascolta la versione audio dell'articolo

”Sono 6.846 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, un dato non rappresentativo perché stiamo parlando di una giornata di festa. I ricoverati sono 1.680 (+153), dei quali 1.475 in area medica (+150) e 205 in terapia intensiva mentre i morti sono 12.520 (+33), siamo ancora l’ottava regione in Italia per mortalità. Dopo le 26mila vaccinazioni di ieri, siamo all’87,8% dei vaccinati’’. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un punto stampa a Marghera sull’emergenza Covid. ’’Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 19% mentre il tasso di occupazione in area medica è al 20%’’.

In Puglia 5.581 nuovi casi (15,4% test) e 5 morti

Oggi in Puglia si registrano 5.581 nuovi contagi Covid su 36.031 test (15,4% incidenza) e 5 morti. I casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.681, nella provincia Bat 526, in provincia di Brindisi 514, in quella di Foggia 738, in provincia di Lecce 1.265, in provincia di Taranto 761. Altri 84 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 12 contagi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Attualmente ci sono 50.664 positivi di cui 408 ricoverati in area non critica (ieri 384) e 34 in terapia intensiva (ieri 38).

Covid: Umbria, 5 morti e ricoveri in calo, tasso positività sopra 23%

Cinque nuovi morti, ricoverati in calo e frenata nuovi positivi, ma pesano i pochi tamponi effettuati ieri. Questo l’andamento della pandemia in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Con le vittime registrate ieri, sale a 1.521 il numero dei morti in Umbria da inizio pandemia. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 1.084 nuovi positivi, su un totale di oltre 4.600 test analizzati, un numero ben distante dai tamponi analizzati nei giorni feriali, quando la media supera ormai quota 20 mila. Il tasso di positività balza al 23,3%. A fronte di 1.039 guariti, il numero degli attualmente positivi cresce di 40 unità, raggiungendo quota 31.903. Sul fronte ospedalizzazioni, risultano ricoverati nei reparti covid 190 pazienti, tre in meno rispetto al giorno precedente. Di questi, otto si trovano in terapia intensiva, quattro in meno.