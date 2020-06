In Veneto zero casi positivi e zero decessi. Immuni, 2 milioni di download: al via domani in 4 regioni Per la prima volta nella regione non crescono i numeri dell’epidemia: i positivi restano fermi a 19.183 e le vittime 1.954

Venezia al tempo del Covid-19 (Afp)

Zero positivi e zero morti: oggi per la prima volta in Veneto non vede crescere i numeri legati al coronavirus. I positivi restano fermi a 19.183 (1.085 quelli attualmente positivi al Covid) e i decessi a 1.954 tra morti ospedalieri e non. Una tendenza già anticipata dai dati di ieri che vedevano una crescita di 1 positivo e solo 3 decessi.

Ieri i nuovi contagi in Veneto erano stati 8. Mentre le regioni che avevano registrato zero contagi erano Basilicata, Molise, Calabria, Umbria, Campania. Un nuovo contagio per l’Abruzzo, due per Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche, Valle d’Aosta, e a seguire tutte le altre. Il Veneto aveva inoltre registrato 11 morti, mentre le regioni con zero decessi ieri erano Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.

2 milioni di download per Immuni

La app Immuni per il contact tracing, che domani inizierà a funzionare in via sperimentale in 4 regioni (Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria) “è stata scaricata da 2 milioni di italiani”. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a 1/2 ora in più su Rai3. “È una app molto utile e il tracciamento è una componente essenziale per questa fase”, ha aggiunto il commissario dicendosi non preoccupato del fatto che ogni regione sta realizzando una propria App. “Quando studiavo mi dicevano che la moneta buona scaccia quella cattiva - ha detto - e sono sicuro che Immuni sarà la più utile per le esigenze”.