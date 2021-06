Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 1.273 casi e 65 vittime, tasso di positività all’1,5%

3' di lettura

In Italia si registrano, il 7 luglio, altri 1.273 casi e 65 vittime di coronavirus, a fronte di 84.567 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta all’1,5%. Il saldo fra ingressi e uscite nelle terapie intensive è in negativo di 15 unità, quello dei ricoveri di 53 unità.

In Puglia 56 contagi e 4 decessi

Come ogni lunedì è in forte diminuzione oggi in Puglia il numero dei nuovi casi di Covid 19 a fronte, tuttavia, di un numero di test non trascurabile, seppure in flessione. Sostanzialmente stabili e a quote basse i decessi. Crescono lentamente i guariti e allo stesso ritmo calano gli attuali positivi e i ricoverati. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 3.454 tamponi per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 56 contagi: 4 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Ieri i casi erano 139 su 4.699 test.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano tre. In tutto hanno perso la vita 6.545 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test.Sono 226.354 i pazienti guariti mentre ieri erano 226.011 (+343). I casi attualmente positivi sono 18.539 mentre ieri erano 18.830 (-291). I pazienti ricoverati sono 431 mentre ieri erano 444 (-13). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 251.438 così suddivisi:94.715 nella provincia di Bari; 25.388 nella provincia di Bat; 19.449 nella provincia di Brindisi;44.920 nella provincia di Foggia; 26.669 nella provincia di Lecce; 39.133 nella provincia di Taranto;802 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

Alto Adige, 3 positivi, 16 ricoverati e un decesso

In Alto Adige si registra un altro decesso a causa del Covid-19. Lo riferisce l’Azienda sanitaria provinciale evidenziando che il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è di 1.178. Sono solo 3 i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Come tutti i fine settimana, il numero dei test è alquanto contenuto. I tamponi pcr effettuati sono stati 171 (72 dei quali nuovi test) e in tre casi hanno evidenziato l’infezione. Neanche un positivo, invece, è stato accertato sulla base dei 676 test antigenici eseguiti. I pazienti Covid ricoverati sono 16, tre dei quali in terapia intensiva. Altri 15 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.118, mentre i guariti totali sono 72.874 (24 in più rispetto ad ieri).



In Toscana 160 nuovi casi positivi, età media 39 anni, i decessi sono 6



In Toscana sono 160 i nuovi casi di positività al coronavirus che portano a 242.569 il totale registrato dall’inizio della pandemia. Di questi, 156 sono confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 229.981 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.994 tamponi molecolari e 1.433 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 2.638 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.824, -2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (2 in più rispetto a ieri), di cui 88 in terapia intensiva (5 in meno). Si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un’età media di 75,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 160 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).