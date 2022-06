Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 28.082 casi (+15,7% da settimana scorsa) e 70 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 7 giugno, altri 28.082 casi e 70 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si contavano 24.267 casi, si assiste a una crescita del 15,7%. In risalita anche il tasso di positività, pari al 12,02% contro il 10,03% di 7 giorni fa (+19,9%). I dimessi e i guariti sono 16.747.070, con un incremento di 30.848 rispetto a ieri. I dati di Lab24.

Nel Lazio 3.623 casi e 6 decessi

Nel Lazio su 5.317 tamponi molecolari e 23.442 tamponi antigenici per un totale di 28.759 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (+2.254), sono 6 i decessi (+3), 516 i ricoverati (+4), 32 le terapie intensive (-1) e +2.788 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.163.

In Abruzzo 670 nuovi casi e 2 decessi

Sono 865 i guariti dal virus e 670 i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 408.820. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 387.951 dimessi e guariti in tutto il corso della pandemia. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi, si tratta di un residente fuori regione e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Nel periodo di emergenza sanitaria sono stati 3.340 i decessi di positivi al coronavirus. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.529, rispetto a ieri 198 in meno. Sono 172 i pazienti positivi, 6 in meno rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica. Sono 3 (il dato è invariato rispetto a ieri) i positivi in cura nei reparti di terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.067 tamponi molecolari (2.339.893 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.040 test antigenici (3.762.239 in tutto il corso della pandemia).

Calabria: +802 casi, nessun decesso

Ancora sotto il migliaio i nuovi contagiati e nessun decesso: sono i dati confortanti del report quotidiano della Protezione civile calabrese. Sono 802 i nuovi casi covid in Calabria dove oggi non si registrano morti legate alla pandemia. Nei reparti di malattie infettive si liberano 3 posti-letto mentre un paziente entra in terapia intensiva (a Reggio Calabria) facendo aumentare il numero complessivo regionale a 9 degenti intubati.+