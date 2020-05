Coronavirus Italia, ultime notizie: +1.401 casi (+0,6%) e 274 morti (+0,9%). Metà dei nuovi contagi in Lombardia Rallenta ancora la crescita dei casi di coronavirus in Italia. Continua il calo delle terapie intensive, ma in Lombardia si superano gli 80mila casi

Sono 1.401 i nuovi casi di coronavirus (+0,6%) e 274 morti (+0,9%) registrati in Italia il 7 maggio. I tamponi processati oggi sono 70.349, secondo dato più alto dopo il primo maggio.

Il rapporto nuovo contagi scoperti rispetto al totale tamponi è al 2%, secondo dato più basso di sempre dopo l'1,9% del 5 maggio. Sono 96.276 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Mercoledì i pazienti dimessi e guariti erano oltre ottomila. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Continua anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.174, con un decremento di 595 rispetto a ieri. Infine, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare, 1.285 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

In Lombardia superati gli 80mila contagi

In Lombardia sono 80.089 i contagiati, con un aumento di 689 casi con 15.488 tamponi (a cui vanno aggiunti 31 casi rendicontati oggi). Ieri c'era stato un aumento di 634 nuovi casi con 14.546 tamponi effettuati. I morti sono 14.745 in totale con un aumento di 134, inferiore a quello di ieri (+222). Continuano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (5848, -231), stazionari quelli in terapia intensiva. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia.

In provincia di Milano 20.893 casi

Nella provincia di Milano i casi risultati positivi al coronavirus sono 20.893, 182 più di ieri (+243 il giorno prima). Di questi, 8.766 nel capoluogo lombardo, 86 più di ieri (+91 il giorno prima). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia durante il consueto aggiornamento sulla situazione coronavirus. Oltre a quella di Milano, le province con più casi sono Bergamo (11.622 casi, +35), Brescia (13.391 casi, +124) e Cremona (6.178 casi, +27).