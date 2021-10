Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 2.938 casi e 41 vittime, tasso di positività all’1%

2' di lettura

In Italia si registrano, il 7 ottobre, altri 2.938 casi e 41 vittime di coronavirus. Effettuati 297mila tamponi, per un tasso di positività che si attesta all’1%. Gli attualmente contagiati scendono a 83.946 (-1.074) dei quali 2.824 ricoverati nei reparti ordinari (-48) e 403 in terapia intensiva (-12). Restano in isolamento domiciliare 83.946 pazienti mentre sono 3.966 le persone dimesse o guarite.

In Toscana 228 nuovi casi e 5 decessi

In Toscana sono 228 i nuovi casi Covid (225 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico), che portano il totale a 283.746 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 270.493 (95,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.343 tamponi molecolari e 9.996 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,2% è risultato positivo. Sono invece 6.790 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 6.056, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 255 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 75,4 anni (2 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Grosseto). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 228 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).



In Sardegna 4 morti nelle ultime 24 ore

Sono quattro i morti per Coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore: un uomo e una donna di 72 e 89 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due uomini di 63 e 86 anni residenti nella Provincia del Sud Sardegna. I casi di positività in più sono 52, sulla base di 2258 persone testate e 5.425 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno rispetto a ieri), 100 in area medica (7 in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 1709 persone (24 in meno rispetto a ieri).

In Valle d’Aosta 11 nuovi casi e nessun decesso

Sono 11 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Regione Valle d’Aosta. Non si registrano decessi. Sono 110 gli attuali casi positivi in regione di cui 2 ricoverati nell’ospedale Parini, 108 in isolamento domiciliare