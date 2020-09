Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.108 nuovi casi e altre 12 vittime. Tamponi ancora in calo

Toscana, +85 casi e 1 morto, positivi oltre 2000

Con 85 nuovi casi (età media 41 anni) e un decesso - un paziente di 90 anni di Livorno - si mantiene sempre rafforzato il trend del Coronavirus in Toscana, secondo i dati delle ultime 24 ore. Adesso in regione sono saliti a 12.499 i casi di positività e a 1.144 il totale dei deceduti. Degli 85 nuovi casi il 77% è asintomatico, il 16% pauci-sintomatico, l'8% lieve mentre solo 13 sono ricollegabili a rientri dall'estero di cui appena due per vacanza dalla Spagna. Tre, invece, sono rientri da altre regioni (Sardegna). Sei casi sono stati individuati grazie ai controlli in porti (due ciascuno a Livorno e Piombino). Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti (+0,1%) raggiungono quota 9.285 (193 clinicamente guariti e 9.092 guariti virali, negativizzati al doppio tampone). Gli attualmente positivi sono oggi 2.070 (+3,8% su ieri) di cui 86 ricoverati (+1 paziente su ieri e nove in terapia intensiva) e 1.984 in isolamento a casa o con sintomi lievi o senza sintomi (+75 su ieri, più 3,9%). Ci sono 4.133, dato in calo (-171 su ieri pari al -4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva della rispettiva Asl per aver avuto contatti con contagiati. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 589.018 (+5.095 su ieri).

Molise, in 24 ore 10 casi positivi



C'è preoccupazione a Campobasso e Ferrazzano dove nelle ultime ore si sono registrati otto casi di positività al coronavirus, 5 nel paese alle porte del capoluogo e 3 in città, tutti riconducibili ad un unico cluster. Dieci in totale quelli in Molise di cui uno a Campodipietra (Campobasso) e l'altro a Sant'Agapito (Isernia). I casi attualmente positivi salgono così a 87, con tre ricoveri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati 546 i positivi al Covid-19, 436 i guariti e 23 le persone decedute.

59 nuovi contagi in Sardegna, 1.155 tamponi in 24 ore

Sono 59 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Quarantotto sono stati accertati da attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto. Complessivamente sono 2.564 i casi positivi nell'isola dall'inizio dell'emergenza. In totale - si legge nel beollettino dell'Unità di crisi regionale - sono stati eseguiti 148.018 tamponi, con un incremento di 1.155 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 46 i pazienti ricoverati in ospedale (+1), mentre sono 10 (+2) i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.086. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.280 (+1) pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.564 casi positivi accertati, 445 (+10) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 252 nel sud Sardegna, 119 (+16) a Oristano, 199 (+14) a Nuoro, 1.549 (+19) a Sassari.

Lazio, ieri 7 nuovi positivi a test rapidi Fiumicino e Ciampino



«Presso lo scalo di Fiumicino ieri sono stati individuati tre nuovi casi positivi: un cittadino spagnolo, uno residente nel Lazio di rientro dalla Spagna e un cittadino residente in Lombardia e proveniente dalla Grecia. Mentre sono stati quattro i nuovi casi individuati all'aeroporto di Ciampino: un cittadino ucraino, un residente in Abruzzo e uno in Belgio provenienti dalla Spagna e un cittadino del Kosovo proveniente da Salonicco (Grecia). Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale». Questo il report odierno dell'Unità di crisi del Lazio sui test rapidi effettuati negli aeroporti romani. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l'utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 214, confermati successivamente dal test molecolare.

I dati del 6 settembre

Ieri 6 settembre i nuovi casi riscontrati di contagio sono stati 1.297, in calo rispetto al giorno precedente (1.695), ma con soli 76.856 tamponi effettuati (sabato 5 settembre 107.658); il rapporto casi/tamponi è stato il 6 settembre di 59,3 (il 5 settembre era 63,5). Si sono registrate 8 vittime, con un totale quindi dall’inizio dell’infezione di 35.541.