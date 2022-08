Coronavirus, ultimi dati. In Italia 11.976 nuovi casi (-36,3% da settimana scorsa) e 113 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, l’8 agosto 2022, altri 11.976 casi e 113 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 75.602 tamponi, per un tasso di positività al 15,8%. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 18.813 casi, si assiste a una flessione del -36,3%. Calano anche i pazienti in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 339 in totale, mentre aumentano i ricoveri ordinari: 126 in più e 9.052 in totale.I dati di Lab24.

Nel Lazio 1.334 casi e 8 decessi

«Oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 6.799 tamponi antigenici per un totale di 8.571 tamponi, si registrano 1.334 nuovi casi positivi (-1.127), sono 8 i decessi (+4), 950 i ricoverati (+40), 57 le terapie intensive (+2) e +7.830 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,5%. I casi a roma città sono a quota 792». Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Sardegna 489 nuovi positivi e 5 morti

In Sardegna si registrano oggi 489 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1332 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 161, tre in più rispetto a ieri. 24734 sono i casi di isolamento domiciliare, 510 meno di ieri.Si registrano 5 decessi: due donne di 79 e 98 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 88 anni e due uomini di 82 e 89, residenti nella provincia di Oristano.

In Puglia 2 morti e 752 positivi, il 12,4% dei test

Sono 752 i nuovi casi di positività al Covid 19 su 6.018 test eseguiti nelle ultime 24 ore in Puglia. Due i decessi. Su 45.675 persone attualmente positive, 419 sono ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. L’indice di positività è del 12,4%. Questa su suddivisione dei casi per provincia: Bari 176, Bat 46, Brindisi 87, Foggia 53, Lecce 254, Taranto 104. I residenti fuori regione sono 30, quelli di provincia in via di definizione sono due.