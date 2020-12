Coronavirus ultime notizie: in Italia 14.842 nuovi casi con 149.232 tamponi e 634 morti.Forte calo degli attualmente positivi I dati dell’8 dicembre

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 14.842 nuovi casi di coronavirus con 149.232 tamponi. Le vittime sono 634. Il rapporto positivi-tamponi è appena sotto al 10 per cento (9,94%, da 12,3% ieri). Si conferma il trend discendente dei ricoveri, che rispetto a ieri sono calati di 443 unità, e delle terapie intensive (-37). Forte calo degli attualmente positivi, che oggi sono ben 11.294 in meno di ieri.

Nuovo balzo nel numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione ne conteggia 3.145 di nuovi. I casi attualmente positivi sono 79.748. I deceduti rispetto a ieri sono 113 in più. il dato più alto dall’inizio della pandemia. Il dato complessivo è di 4.374 morti da inizio pandemia.

In Lazio calano i ricoveri

Nel Lazio su quasi 17 mila tamponi (+1.019) si registrano 1.501 casi positivi (+129), 33 i decessi (-13) e +973 i guariti. Calano i ricoveri, le terapie intensive, i decessi e Roma città rimane al di sotto dei 900 casi. “Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva”, dice l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Umbria, scendono ancora i ricoverati

Scendono oggi in maniera significativa i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 376, 19 in meno di ieri, 57 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Si registrano comunque - riporta il sito della Regione - altri nove morti, 477. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 135, 25.344 totali, e 370 guariti, 19.121. Gli attualmente positivi al Covid scendono a 5.746, 244 in meno di ieri. Sono stati analizzati 4.005 tamponi, 442.893, con un tasso di positività del 3,37 per cento, in netta controtendenza rispetto al 17,2% di ieri.

Marche: 293 positivi nelle ultime 24 ore

Sono 293 i positivi al covid nel percorso nuove diagnosi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono stati testati 3.510 tamponi: 2.120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 698 nello screening con percorso Antigenico) e 1.390 nel percorso guariti. Il maggiore numero di casi, 89, in provincia di Pesaro Urbino, seguita dalla provincia di Ascoli Piceno con 68, Ancona con 62, Macerata con 47, Fermo con 16 e 11 da fuori regione.