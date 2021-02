Coronavirus, in Veneto altri 442 casi e 18 vittime I dati dell’8 febbraio

Sono 442 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 18 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti, da inizio epidemia, sale a 317.278, quello delle vittime a 9.299. Scende ancora un po' la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono ora ricoverati 1.636 malati Covid (-6), nelle terapie intensive 188 (-1). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.930.

Alto Adige, 255 nuovi casi e 5 decessi

Cinque morti, 255 nuovi casi Covid su 2.717 test effettuati, 445 pazienti ospedalizzati e 15.547 persone in quarantena: sono questi i dati principali del nuovo bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.270 tamponi pcr e registrati 177 nuovi casi positivi. Inoltre si rilevano 78 test antigenici positivi su 1.447 effettuati. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 250 pazienti, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 35. Sono 907 le vittime dall'inizio della pandemia in Alto Adige.

In Basilicata 95 nuovi positivi e altri sei morti

Novantacinque dei 1.271 tamponi analizzati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi e altre sei persone (tre sabato e tre ieri) sono morte per il covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che solo 91 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in Basilicata. Un riesame delle cifre ha portato a 95 le nuove guarigioni. I lucani “attualmente positivi” sono 3.048, dei quali 2.965 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia sono guarite dal coronavirus 9.917 persone e 332 sono morte. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 83 persone: solo una è in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza in Basilicata sono stati esaminati 216.928 tamponi, 200.934 dei quali sono risultati negativi.