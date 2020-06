Coronavirus, ultime notizie: altri 280 casi (+0,1%) e 65 vittime (+0,2%). In Lombardia sale al 4,3% il rapporto tamponi-contagi In ascesa di 747 unità i guariti, in Lombardia 194 nuovi casi e 32 nuove vittime.

Sono 235.278 i casi di Covid-19 registrati in Italia dall’inizio della pandemia: 280 i nuovi casi (+0,1%) e 65 le nuove vittime (+0,2%) comunicati l’8 giugno dalla Protezione Civile. Il numero totale di casi sale a 235.278, mentre i morti complessivi salgono così a 33.964.I guariti si attestano a 166.584 contro 165.837 di ieri (+747), contro l’aumento di 759 unità registrato ieri. Nel Paese sono stati effettuati 4.263.647 tamponi, in rialzo di 27.112 unità rispetto al giorno precedente. In Lombardia si registrano 194 nuovi casi (il 70% del totale) e 32 nuove vittime.

Sette regioni senza nuovi casi

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 7 le Regioni con zero nuovi casi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Segna invece un solo nuovo contagio da Coronavirus in 24 ore il bollettino regionale del Veneto, aggiornato alle ore 17.00 di oggi. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale a 18.187, con 1.032 positivi attuali e 16.194 guariti. In isolamento si trovano 1.020 soggetti.

In Lombardia risale il rapporto tamponi-contagi

Con 194 casi positivi su 4488 tamponi effettuati, è di 4,3% il rapporto tra casi controllati e contagi in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione. In Lombardia, ieri, sono morte altre 32 persone per Covid, per un totale di 16.302 vittime. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in regione dall'inizio della pandemia a oggi ammonta a 90.389. Ieri sono stati considerati guariti o dimessi 263 pazienti, mentre ce ne sono 107 in terapia intensiva, senza variazione rispetto al giorno prima. Calano di 93 i ricoverati non in terapia intensiva, in tutto 2.708.

Primo via a Immuni in quattro regioni

Parte ufficialmente in quattro Regioni pilota la app Immuni per la tracciabilità dei contatti Covid positivi. Dopo la prima settimana di sperimentazione, il funzionamento a pieno regime su scala nazionale è previsto per il 15 giugno prossimo. Nel mentre Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia sperimenteranno per prime il cosiddetto «contact tracing», reduce dal via libera del Garante per la privacy.