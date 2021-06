Coronavirus in Italia, oggi 1.896 nuovi casi e 102 decessi

1' di lettura

I nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia sono stati 1.896. Lo stesso giorno di settimana scorsa erano stati 2.493, dunque il calo è del -23.9%. Il numero di decessi oggi è invece 102, contro i 93 di martedì scorso e i 65 di ieri. Oggi sono stati fatti 220.917 tamponi per un tasso di positività dello 0,8%, mentre 7 giorni fa ne erano stati eseguiti 221.818 (1,12%). Tutti i dati e i grafici nella pagina di Lab24.

Terapie intensive ai minimi da metà ottobre

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Oggi i ricoverati in terapia intensiva per covid sono 688, in calo di rispetto a ieri (759, -71). Gli ingressi giornalieri sono stati 17. Una settimana fa erano 989. I ricoveri ordinari sono invece 4.685, in diminuzione di 225 unità su ieri (4.963). Martedì scorso erano 6.192.

Vaccini oltre la soglia 600mila

Per quanto riguarda le somministrazioni di vaccino anti-Covid, il dato parziale di ieri è di 543.386 dosi, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Martedì scorso erano state 460.700. La media mobile a 7 giorni è 521.390. Il 42,87% degli italiani ha ricevuto una dose, il 22,12% anche la seconda.