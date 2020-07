Coronavirus, ultimi dati: in Italia 193 nuovi casi e 15 decessi Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 50.443 (per un totale di 5.754.116): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 43.219

In Italia sono 242.149 i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia: +193 rispetto a ieri, quando erano stati 241.956. I decessi salgono a 34.914: +15 rispetto a ieri, quando erano stati 34.899. Le 15 vittime si registrano in sole 3 regioni: 12 in Lombardia, l'80% del totale delle ultime 24 ore, due in Toscana e una in Sicilia. Tutte le altre 17 regioni non fanno dunque registrare nuovi decessi. Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 50.443 (per un totale di 5.754.116); ieri erano stati 43.219.

Continuano a crescere i guariti, giunti a quota 193.640 (+825 con un aumento dello 0,4%), e a diminuire gli attualmente positivi, che ora sono 13.595 (-647 con un calo del 4,5%). Continua a scendere anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati in calo a 899 (-4,4%), mentre quello dei malati in terapia intensiva salgono a 71 (ieri erano 70). Circa la metà (34) sono in Lombardia, mentre 13 sono nel Lazio e 10 in Emilia Romagna, mentre in tredici regioni non ci sono più malati in rianimazione.

In Lombardia 71 nuovi contagiati e 12 decessi

Sono 71 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 'debolmente positivi'. I nuovi decessi sono 12 per un totale complessivo di 16.725 morti in regione. Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva: (-2, 34 in totale) che negli altri reparti (-18, 211 in totale). Dei 71 nuovi casi, 30 sono stati riscontrati nella provincia di Bergamo, 16 in quella di Milano, di cui 6 a Milano città, e 9 in quella di Brescia. Un solo nuovo contagiato in 5 province lombarde: Pavia, Sondrio, Varese, Lecco e Monza e Brianza.

Nel Lazio 14 nuovi casi e zero decessi

«Oggi registriamo un dato di 14 casi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 sono casi di importazione e di questi sette hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati. Un altro caso proviene dall'Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile». Così l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, che ringrazia per la collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose.

Sardegna: nessun nuovo caso, nessun decesso

Restano 1.371 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi non si registrano nuovi contagi né decessi (134 in tutto). In totale nell'isola sono stati eseguiti 89.561 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto tre (nessuno in terapia intensiva), mentre sette sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.221 pazienti guariti (+5 rispetto all'ultimo aggiornamento), più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.371 casi positivi complessivamente accertati, 254 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 877 a Sassari.