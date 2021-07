In Italia 1.394 nuovi casi e 13 morti, tasso di positività a 0,8%. Contagi a +58% in una settimana

3' di lettura

In Italia si registrano, l’8 luglio, altri 1.394 nuovi casi e 13 morti di coronavirus. Si tratta di un incremento robusto di contagi rispetto alla scorsa settimana, per un “rimbalzo” del 58% in una settimana. Sono 174.852 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 177.977. Il tasso di positività è dello 0,8%, in lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri. Si conteggiano 1.749 guariti da ieri, 4.097.905 da inizio pandemia.

In Puglia 58 casi e 1 decesso

Un lieve aumento dei nuovi casi di covid 19 si registra oggi in Puglia a fronte di una crescita del numero dei test. Una sola persona è deceduta, stesso dato di ieri. Continua l’ascesa, oggi più consistente, dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in flessione. Prosegue il calo, anche se oggi lento, dei ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati effettuati 6.127 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 58 casi positivi: 12 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 49 su 5.770 test.



In Toscana casi raddoppiati, ma nessun decesso

In Toscana più che raddoppiati in 24 ore i nuovi casi di contagio da Covid-19, passati dai 41 di ieri ai 94 di oggi, giovedì 8 luglio, ma non vengono registrati nuovi decessi.

I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 94 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 46% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 0% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 236.346 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.104 tamponi molecolari e 3.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1% è risultato positivo. Sono invece 4.378 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.486, +3,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 83 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno).

Complessivamente, 1.403 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (49 in più rispetto a ieri, più 3,6%). Sono 7.823 (33 in più rispetto a ieri, più 0,4%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

In Basilicata 15 nuovi positivi: 312.163 prime dosi

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 luglio, sono state effettuate 5.211 vaccinazioni. A ieri sono 312.163 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (56,4 per cento) e 169.285 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (30,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 481.448 su 553.256 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 500 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 15 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 7 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.