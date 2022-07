Coronavirus, ultimi dati. In Italia 100.690 casi e 105 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si contano, l’8 luglio, altri 100.690 casi e 105 vittime di coronavirus. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano contati 86.334 casi, si registra un incremento del +16,6%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 371.874 tamponi, con un tasso di positività al 27%. In aumento i ricoverati con sintomi (+80 da ieri, per un totale di 8.632) e le persone in terapia intensiva (+18, a 361). I dati su Lab24.

In Puglia altri 8.626 casi e 10 vittime

Sono 8.626 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 26.612 test giornalieri registrati, con una incidenza del 32,4%. Le vittime sono state 10. La provincia più colpita è quella di Bari (2.510 casi), seguita da quella di Lecce (2.038), Taranto (1.227) e Foggia (960). Nel Brindisino sono stati rilevati 927 casi e nella Bat 767. I positivi residenti fuori regione sono 167 e 30 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 78.207, delle quali 424 sono ricoverate in area non critica (ieri 432) e 18 in terapia intensiva (ieri 17 ).

Alto Adige, 686 casi e un decesso

Sono 686 i nuovi casi di covid registrati in Alto Adige. Nell’aggiornamento quotidiano dell’azienda sanitaria provinciale si segnala anche una vittima: si tratta di un uomo ultracinquantenne. I decessi da inizio pandemia sono 1.488. Continua la crescita dell’incidenza, oggi a 793 casi ogni 100mila abitanti (+17). Le persone risultate positive al test pcr sono 25 (su 245 tamponi effettuati), con altre 661 risultate positive al tampone antigenico. I guariti sono 520, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 5.741.



In Friuli Venezia Giulia 1.760 nuovi casi , 175 ricoveri e 7 decessi

Sono 1.760 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia oggi, ieri erano 2.036. Su 4.580 tamponi antigenici effettuati sono segnalati 1.347 positivi mentre su 2.742 tamponi molecolari i casi positivi sono stati 413. Il tasso di positività ogni 100 mila abitanti prosegue la sua crescita: oggi è a 963,1 mentre ieri era a 946,2. In calo i ricoveri: 175 oggi contro i 182 di 24 ore fa a causa di una diminuzione dei pazienti presenti in area non critica (169 oggi rispetto ai 175 di ieri) e della contestuale riduzione di quelli in terapia intensiva (6 oggi contro i 7 di ieri). Oggi si registrano 7 decessi, ieri erano stati 2.