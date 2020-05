Coronavirus, +1.327 casi (+0,6%) e 243 morti (+0,8%) In Lombardia si contano 609 nuovi casi (634 con altri 25 contagi rendicontati oggi) e 94 vittime

(Ansa)

Sono 1.327 i nuovi casi (+0,6%) e 243 morti (+0,8%) registrati l’8 maggio in Italia, secondo i dati comunicati dalla Protezione Civile. Sono 87.961 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.663. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.904.

In Lombardia il 50% dell’incremento di casi

In Lombardia, epicentro della crisi, si registrano 634 nuovi casi (609 a cui si aggiungono 25 casi rendicontati oggi), per un totale di 80.723 positivi. Si tratta di poco meno del 50% dell’incremento giornaliero di oggi. Le nuove vittime sono 94, per un totale di 14.839. Milano si conferma centro dell’epidemia con un totale di 21.094 casi.

