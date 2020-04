Coronavirus, ultimi aggiornamenti: in Italia 4.204 nuovi casi (+3,02%) e 610 vittime (+3,45%)

I dati dell’8 aprile

Nella giornata dell’8 aprile sono tornati a salire i contagi a causa del maggior numero di tamponi ma si è confermata in sostanza la frenata del coronavirus in Italia. I nuovi casi confermati sono stati 3.836 (+2,8%) e le vittime sono state 542 (+3,1%), con il record di guariti (2.099). Nella giornata di ieri sono stati effettuati sul territorio nazionale 51.680 tamponi, contro i 33.713 del 7 aprile, il che spiega l’incremento dei casi positivi. Ieri si è confermato anche il trend discendente delle terapie intensive (99 in meno)

La Lombardia è arrivata l’8 aprile a 53.414 i positivi in regione, 1.089 più rispetto al 7 aprile (+2,08%). Di questi 11.719 sono ricoverati non in terapia intensiva (114 meno in un giorno), 1.257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9722, 238 in un solo giorno (+2,5%).





IL TREND GIORNO PER GIORNO

Come leggere i dati della Protezione civile

Una premessa di metodo è indispensabile per la interpretazione dei dati perché la comunicazione ufficiale durante la conferenza stampa delle 18 tende a equivocare tra “attualmente positivi” e “nuovi positivi” nelle ultime 24 ore.

La categoria attualmente positivi include le persone trovate positive al tampone e che in questo momento si trovano o in isolamento domiciliare o sono ricoverate con sintomi o ricoverate in terapia intensiva.

Dalla categoria degli attualmente positivi si esce per due ragioni opposte: perché guariti o perché, purtroppo, deceduti.