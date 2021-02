Coronavirus, ultime notizie. In Alto Adige 6 decessi e 721 nuovi positivi I dati del 9 febbraio

(Ansa)

I dati del 9 febbraio

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provincia segnala altri 6 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 913. Il bollettino quotidiano dell'epidemia registra anche 721 nuove infezioni. Di queste, 156 sono state accertate sulla base di 1.543 tamponi pcr, dei quali 316 nuovi test; altri 565 positivi sono stati rilevati sulla base di 10.048 test antigenici rapidi.

I dati relativi ai pazienti Covid-19 ricoverati sono fermi alla giornata di ieri: 36 vengono assistiti nei reparti di terapia intensiva (30 dei quali classificati Icu Covid); 250 nei normali reparti ospedalieri; 162 nelle strutture private convenzionate; 27 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 16.795 (1.248 in più rispetto ad ieri). I guariti accertati con test pcr sono 24.976 (55 in più). A questi si aggiungono 1.631 persone (6 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 10.159 (454 in più).

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Marche, 270 positivi in 24ore

Sono 270 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore tra le nuove diagnosi. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche, che ha comunicato che nelle ultime 24ore “sono stati testati 5.108 tamponi: 3.302 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.824 nello screening con percorso Antigenico) e 1.806 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,2%)”.

Sui 1.824 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 107 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”. Dei 270 positivi, 145 sono in provincia di Ancona, 37 in quella di Pesaro Urbino, 32 quella di Macerata, 24 in quella di Ascoli Piceno, 19 in quella di Fermo e 13 fuori regione. Questi casi comprendono 33 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (57), contatti stretti di casi positivi (87), contatti in setting lavorativo (13), contatti in ambienti di vita/socialità (2), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (21), screening percorso sanitario (2). Per altri 52 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Veneto, 701 contagi e 65 decessi

Il Veneto registra 701 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 65 decessi. Numeri che portano i totale degli infetti da inizio epidemia a 317.979, quello delle vittime a 9.364. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: nei reparti non critici si trovano 1.590 persone (-46), nelle terapie intensive i malati sono 181 (-7). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.330 (-600).