Coronavirus, 283 casi (+0,1%) e 79 decessi (+0,2%) Il totale di dimessi/guariti arriva a 168.646, con un incremento di +2.062 (+1,24%). In Lombardia 192 nuovi casi (68%)

(Ansa)

Sono 235.561 i casi di Covid registrati in Italia dall’inizio della pandemia: +283 i casi conteggiati nelle ultime 24 ore (un aumeto dello 0,1%), a fronte di ulteriori 79 decessi (+0,2%, per un totale di 34.043: va considerato che l'Abruzzo ha comunicato oggi 32 decessi avvenuti in periodi precedenti, mentre l'aumento giornaliero è di un solo decesso).

Il totale di dimessi/guariti arriva a 168.646, con un incremento di +2.062 (+1,24%), mentre scendono le terapie intensive (65esimo giorno consecutivo) a quota 263 (-20). Elaborati un totale di 55.003 tamponi (ieri 27.112) con 283 nuovi casi (280 ieri: il rapporto positivi /tamponi scende a 0,51% da 1,03%. L'indice Rt odierno (metodo Kohlberg-Neyman) è 0.56 per l'Italia e 0.64 per la Lombardia.



In Lombardia 192 nuovi casi e 15 decessi

Sempre la Lombardia si conferma epicentro della crisi con 192 nuovi casi positivi (circa il 68% del totale, con un rapporto con i tamponi giornalieri pari a 1,9%), a fronte di 1.199 guariti (totale complessivo a 55.967) e un calo 11 persone in terapia intensiva (ora a 96). I decessi sono 15, portando il totale complessivo a 16.317. Nel complesso il totale di contagiati a ammonta a 90.581 unità. Sono solo quattro le regioni senza nuovi casi: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, e Valle d’Aosta.

Ieri il via a Immuni

Ieri è partita ufficialmente in quattro Regioni pilota la app Immuni per la tracciabilità dei contatti Covid positivi. Dopo la prima settimana di sperimentazione, il funzionamento a pieno regime su scala nazionale è previsto per il 15 giugno prossimo. Nel mentre Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia sperimenteranno per prime il cosiddetto «contact tracing», reduce dal via libera del Garante per la privacy.