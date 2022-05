Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 17.155 casi (-9,2% settimanale) e 84 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia si registrano, il 9 maggio, altri 17.155 casi e 84 vittime di coronavirus. Lo riportano i dati del ministero della Sanità. Rispetto a una settimana fa, quando si erano contati 18.896 nuovi contagi, si assiste a una flessione del 9,2%. I tamponi effettuati sono 126.559, per un tasso di positività che si attesta al 13,55%.

Sono invece in risalita sia ricoveri nelle aree mediche (+80 per un totale di 8.735) che nelle terapie intensive (+7, 363). Nel complesso gli attualmente contagiati scendono a 1,1 milioni (-16), dei quali 1,09 in isolamento domiciliare. Sono 33.496 le persone dimesse o guarite. I dati su Lab24.

In Emilia-Romagna altri 2.095 casi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.440.297 casi di positività, 2.095 in più rispetto a ieri, su un totale di 8.352 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.617 molecolari e 3.735 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,1%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Basilicata, 274 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 274 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.162 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Matera e Venosa. Nella stessa giornata sono state registrate 220 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 105 (+2) di cui 2 in terapia intensiva: 75 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 30 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.615. Per la vaccinazione, finora 468.149 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.847 hanno ricevuto la seconda (79,9 per cento), 355.992 sono le terze dosi (64,3 per cento) e 2.730 le quarte dosi (0,5 per cento), per un totale di 1.268.718 somministrazioni effettuate.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Abruzzo 585 nuovi casi, aumentano i ricoveri

Sono 585 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 545 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (752) e tamponi antigenici (2.685), è pari al 17,02%. In aumento i ricoveri, che passano dai 313 di ieri ai 328 di oggi. Si registra un decesso: il bilancio delle vittime sale a 3.428. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 56.668 (-231): 319 pazienti (+15) sono ricoverati in ospedale in area medica e 9 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 56.340 (-219) sono in isolamento domiciliare.