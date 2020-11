Coronavirus, ultime notizie: altri 25.271 casi con 147.725 tamponi e 356 vittime I dati del 9 novembre

(ANSA)

I dati del 9 novembre

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...





Sono 25.271 i nuovi casi di coronavirus al 9 novembre, con 147.725 nuovi tamponi. Le vittime crescono di 356 unità, mentre le terapie intensive aumentano di 100 unità. La Lombardia si conferma epicentro della pandemia con un aumento di 4.777 casi, ma si registra un aumento sensibile anche in Campania (+3.120), Piemonte (+2.876), Toscana (+2.244) e Veneto (vedi sotto).



In Veneto + 2223 casi

Sono 2.223 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio pandemia a oltre quota 80 mila, a 81.492. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala 53.145 contagiati attuali. Si segnalano inoltre 21 decessi in più rispetto a ieri, con il totale a 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (totale 1.580), e 10 nelle terapie intensive, con totale a 203.

Loading...

Umbria, oltre 10mila gli attualmente positivi

Superano oggi per la prima volta i 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 10.001, secondo il dato riportato sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 314 nuovi positivi, 15.253 totali, altri nove morti, 197, e 109 guariti, 5.055. Un quadro scaturito da 1.040 tamponi processati, 330.852 complessivi. I ricoverati in ospedale sono passati da 415 a 424, 64 dei quali in terapia intensiva (ieri 62).

Loading...

Piemonte, ricoveri a +25% rispetto alla scorsa primavera

I ricoverati negli ospedali del Piemonte sono il 25% in più rispetto al picco della scorsa primavera nelle degenze ordinarie o di terapia sub intensiva. Nella terapia intensiva, invece, il picco dei mesi scorsi verrà raggiunto tra una settimana, con 400-450 pazienti, se la crescita dei contagi sarà lineare. Lo ha detto il coordinatore dell'area, Dea Gian Antonio Cibinel, nell'incontro della Commissione Sanità della Regione con i responsabili del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive. Nelle ultime due settimane la media dei pazienti in attesa di ricovero nei pronto soccorso è stata di 450-500.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

I dati di ieri

Ieri sono stati 32.616 i nuovi positivi al Covid-19, pari a 7.195 casi in meno rispetto 39.811 registrati il 7 novembre. Nelle 24 ore precedenti le morti dovute al contagio, secondo i dati diffusi da ministero della Salute e Protezione Civile, si sono attestati a 331, mentre il totale dei decessi rilevati dall'inizio della pandemia è di 41.394.