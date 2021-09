Coronavirus, ultimi dati. In Toscana 495 casi e 6 decessi

2' di lettura

In Toscana sono 495 i nuovi casi Covid (482 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico), che portano il totale a 275.510 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 9.155 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,7% è risultato positivo. Sono invece 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.967, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 448 (stabili rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 87,8 anni (4 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 495 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Allo Spallanzani 82 ricoverati, finora 3108 dimessi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma, in regime di ricovero ordinario, 82 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, di cui 5 in via di dimissione. 15 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono finora 3108. E’ quanto emerge dal bollettino di oggi dell’istituto.

Veneto, 530 nuovi casi e 4 decessi in 24 ore

Risale di +530 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con il totale che arriva a 460.285 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala quattro decessi, per un totale di 11.713 da inizio pandemia. Stabile la situazione clinica, con 251 ricoverati in area non critica (+7) e 57 (+4) in terapia intensiva.