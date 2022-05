Coronavirus, in Italia oggi 13.668 nuovi casi e 102 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 13.668 i nuovi positivi al coronavirus in base al bollettino diramato il 16 maggio, in calo sia rispetto a lunedì della scorsa settimana (-20,3%) sia rispetto a ieri (-49,7%), con 104.793 tamponi effettuati. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 102, in incremento rispetto agli 84 di una settimana fa (9 maggio) e ai 62 di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati 353 pazienti, con 24 ingressi del giorno (erano stati rispettivamente 356 e 28 lunedì 9), mentre i ricoveri ordinari sono 7.631. Le persone in isolamento domiciliare (974.384) e il totale dei positivi (982.368) restano ancora oggi sotto il milione. I dimessi/guariti rispetto a ieri sono stati 29.424. I casi totali, dall’inizio della pandemia nel tardo inverno 2020, sono stati 17.071.649.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è l’Emilia-Romagna (1.873), seguita da Lazio (1.745), Lombardia (1.440), Campania (1.431) e Piemonte (883). Con meno di 100 contagi ci sono Molise (97), provincia autonoma di Trento (81), provincia autonoma di Bolzano (78) e Valle d’Aosta (9).

Un decesso nel fine settimana in Alto Adige

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha registrato nel fine settimana un decesso di un paziente covid. Si tratta di un maschio over 80. Resta stabile il numero dei ricoveri che sono 41 nei normali reparti ospedalieri, mentre la terapia intensiva attualmente risulta “vuota”. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, come sempre di lunedì, pochissimi nuovi casi, ovvero 75 test antigenici e tre pcr sono risultati positivi. Gli altoatesini in quarantena sono 2.799, mentre 292 sono stati dichiarati guariti.

2.428 nuovi casi in Veneto, 787 ricoveri, 6 decessi

Sono 2.428 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina (lunedì), erano stati 3.464 ieri. Ancora in calo il numero degli attuali positivi che arriva a 49.279 rispetto ai 49.952 di 24 ore fa. In discesa anche i ricoveri (787 oggi contro gli 792 di ieri) per effetto di una stabilità dei pazienti ospedalizzati in area non critica (746 oggi come ieri) e di un contestuale calo delle terapie intensive (41 oggi contro le 46 ieri). Sono 6 oggi i decessi, ieri erano stati 7.

In Toscana 573 nuovi casi, tasso positivi al 12,83%

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 573 su 4.466 test di cui 1.082 tamponi molecolari e 3.384 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,83% (60,1% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.