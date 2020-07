Coronavirus in Italia, oggi 181 nuovi casi e 11 morti I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. Un altro giorno di rialzo per gli attualmente positivi, ovvero le persone malate, ma calano le terapie intensive

La stazione di Roma Tiburtina (Ansa)

I dati sono stati comunicati dalla protezione civile. Un altro giorno di rialzo per gli attualmente positivi, ovvero le persone malate, ma calano le terapie intensive

1' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Ancora in rialzo le infezioni in corso: 28 in più per un totale di 12.609 attualmente positivi (ieri 12.581). L'incremento giornaliero dei casi a livello nazionale è +0,08% (ieri +0,06%). I contagiati totali sono 246.488: +181 rispetto a ieri, la differenza aritmetica sarebbe 202 ma diverse regioni oggi ricalcolano dati erronei dei giorni scorsi. I decessi sono 11, per un totale di 35.123, contro i 5 di ieri.

Giù le terapie intensive. La situazione per regione

Calo deciso per le terapie intensive, -5 a quota 40 (erano oltre 4mila a inizio aprile). 48.170 i tamponi (ieri 25.551) con 202 positivi concentrati in particolare in Lombardia (53, vedi il dettaglio sotto), Campania (29), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). Rapporto positivi/tamponi 0,41% (ieri 0,65%).

In Lombardia curva +0,05% (ieri 0,03%) con 6.326 tamponi elaborati (ieri 3.992); 53 positivi, rapporto positivi / tamponi 0,83% (ieri 0,85%); 96.008 i contagiati totali. Ricoverati a quota 151: +14, dei quali però 10 per altre patologie (il tampone, poi risultato positivo, è obbligatorio prima del ricovero); -1 (13) le terapie intensive; 1 decesso.