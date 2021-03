Coronavirus Italia: oggi 19.611 nuovi casi e 297 morti

Loading...

In Abruzzo 348 contagi e due decessi

Sono 348 i casi di nuovi contagi accertati nelle ultime ore in Abruzzo su circa 6.500 tamponi analizzati. È in calo l’indice di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, pari al 5,39 per cento, nei giorni scorsi era superiore a sei. In regione sono in calo anche i decessi causati dal Covid-19, sono 2 le vittime segnalate nel più recente monitoraggio, resta comunque altro il bilancio che in regione conta 2.074 decessi per Covid19 dall’inizio della pandemia. Sono guarite 383 persone restano 10.413 i positivi registrati. In area medica sono ricoverati 623 pazienti, in terapia intensiva i posti letto occupati sono 83, gli ospedali restano sotto pressione.

Sardegna, 284 nuovi contagi

In Sardegna sono 284, su 21.461 tamponi eseguiti, i nuovi positivi al coronavirus (44.690 i casi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza) e tre i morti (1.226 in tutto) rilevati nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale. In totale sono stati eseguiti 973.870 tamponi. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’isola un tasso di positività del 1,3 per cento. Sono 189 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 30 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.686. I guariti sono complessivamente 29.373 (+48), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 186.

Basilicata, altri 159 positivi

In Basilicata sono 159 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.200 tamponi molecolari e tre i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Melfi, Sant’Arcangelo e Potenza. I positivi sono 134 lucani (di cui 17 a Matera e 17 a Potenza), 13 stranieri di diverse nazionalità domiciliati a Corleto Perticara e 12 residenti in Puglia. I lucani guariti o negativizzati sono 57 di cui 14 a Policoro. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.572 (+74), di cui 4.401 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.664 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 422 quelle decedute.

RT PER REGIONE Loading...

Valle d’Aosta, 77 nuovi casi e nessun decesso

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta: il totale da inizio pandemia sale così a 9.075. È quanto emerge dal bollettino della Regione: sono 686 i tamponi processati nello stesso arco temporale. Nessun decesso Covid in più rispetto a sabato per un totale che rimane di 420 vittime. Salgono a 7.835 i guariti, 48 in più rispetto a 24 ore prima: +29 i nuovi attuali positivi per un complessivo di 820 di cui 37 ricoverati, otto in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare.



Vaccino, le dosi giornaliere somministrate in Italia Loading...

Dove eravamo rimasti

Erano 23.839 i nuovi positivi al coronavirus di sabato 27 marzo (+0,68% giorno su giorno). I morti, nelle 24 ore, risultavano 380 (+0,35%). Gli attualmente positivi conteggiati erano 571.878 (+0,91%) e di questi 28.621 ricoverati con sintomi (149 in più rispetto a venerdì, +0,52%) e 3.635 in terapia intensiva (sette in più, +0,19%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano 539.622 (+0,94%). Nelle 24 ore si registravano poi 18.287 dimessi o guariti.