Coronavirus Italia: oggi 23.839 nuovi casi e 380 morti

L’Italia supera i 3,5 milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Sono 23.839 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di sabato 27 marzo e portano il totale, da quando è scoppiata l’epidemia di Covid-19, a quota 3.512.453 (+0,68% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 380 (+0,35%) così da totalizzare le 107.636 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 571.878 (+0,91%) e di questi 28.621 ricoverati con sintomi (149 in più rispetto a venerdì, +0,52%) e 3.635 in terapia intensiva (sette in più, +0,19%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 539.622 (+0,94%). Nelle 24 ore si registrano poi 18.287 dimessi o guariti. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 357.154 tamponi effettuati contro i di 354.982 di venerdì 26 marzo. Il tasso di positività scende al 6,6%, in leggero calo rispetto a venerdì, quando era al 6,8 per cento.

Lombardia, 4.884 contagi e 102 morti

La regione che, ancora una volta, presenta il maggior numero di casi giornalieri è la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.884 contagi. Qui i morti, giorno su giorno, sono stati 102. In regione gli attualmente positivi sono 106.627 e di questi 7.124 ricoverati con sintomi e 852 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono poi 98.651 persone.

Piemonte, 2.636 casi giornalieri

Sono 2.636 nuovi casi di persone risultate positive registrate dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 304 dopo test antigenico, pari al 7,9% dei 33.484 tamponi eseguiti, di cui 20.421 antigenici. Dei 2.636 nuovi casi, gli asintomatici sono 927 (35,2 %). È quanto emerge dal bollettino della Regione. I casi sono così ripartiti: 316 screening, 1.523 contatti di caso, 797 con indagine in corso; per ambito: 45 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 182 scolastico, 2.409 popolazione generale. Sono 49 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui tre verificatisi in giornata. Il totale è ora di 10.180 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.466 Alessandria, 631 Asti, 394 Biella, 1.224 Cuneo, 837 Novara, 4.745 Torino, 457 Vercelli, 338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Emilia Romagna, 2.269 contagi

Nuovi contagi oltre quota 2mila e ricoveri stabili sostanzialmente nelle terapie intensive, dove ci sono ad oggi 400 persone, una in più rispetto a venerdì. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi casi di coronavirus sono 2.269 sulla base di 33.234 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. Altre 34 sono le vittime con Covid-19. Calano soltanto i ricoveri negli altri reparti, dove i pazienti sono 3.467 (-47). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 546 nuovi casi più 40 del circondario Imolese. A seguire Modena (405), Reggio Emilia (225), Parma (201), Rimini (194), Ravenna (176), Ferrara (164), Cesena (131), Forlì (129), Piacenza (58). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 72.061 (+206 rispetto a venerdì), quasi il 95% in isolamento a casa. La campagna vaccinale procede: alle 14 risultano somministrate nel complesso 790.748 dosi mentre 273.908 sono i cittadini immunizzati con due dosi.

Campania, sale ancora la curva dei contagi

Sono 2.209 i nuovi positivi in Campania, su 20.061 tamponi molecolari esaminati: l’incidenza dei contagi sui test è dell’11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti). Sono 1.594 i posti letto di degenza occupati, in crescita rispetto al dato precedente, 1586.