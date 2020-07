Coronavirus, in Italia oggi 255 nuovi casi e altri 5 morti. In Lombardia terzo giorno senza decessi I dati sono stati comunicati dalla protezione civile

Covid-19, obbligo quarantena per chi arriva da Bulgaria e Romania

2' di lettura

I nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore sono 255, a fronte dei 275 di ieri. Le nuove vittime sono invece 5, stessa cifra per il terzo giorno consecutivo, per un numero complessivo di decessi che sale a 35.107. I casi totali salgono a 246.118. Gli attualmente positivi sono 12.565 (-123), i guariti 198.446. I tamponi effettuati sono stati 40.526, contro i 51.671 di ieri. Qui tutti i dati e i grafici aggiornati.

Lombardia, terzo giorno senza decessi

«Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all'ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi». L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 26 luglio.

Le altre regioni

Per quanto riguarda la situazione nelle altre regioni italiane, in Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi nelle ultime 24 ore. Solo uno, invece, quello rilevato in Abruzzo, 2 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 3 in Molise, Puglia e Liguria. Nella Provincia autonoma di Bolzano si sono registrati 5 nuovi casi, 6 in quella di Trento e 7 nelle Marche. Salendo con il numero di nuovi contagi si trovano gli 11 della Campania, i 12 del Piemonte, i 14 nuovi casi della Sicilia, i 15 della Toscana, i 19 di Lazio e Veneto. Decisamente più alti i numeri di nuovi contagi in Emilia Romagna, dove se ne sono registrati 61, e della Lombardia che, come comunicato anche dalla Regione, ne conta 74.

Allo studio test rapidi in aeroporto

Il governo e le Regioni preparano una stretta per contenere i contagi da rientro dall'estero e per sanzionare il mancato uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso.Il ministero della Sanità, in collaborazione con l'ospedale Spallanzani di Roma sta lavorando per l'introduzione di test rapidi negli aeroporti; le regioni invece sfornano ordinanze con rigide sanzioni per chi non usa le mascherine nei luoghi pubblici e chiedono il rafforzamento dei controlli per chi entra in Italia dall'estero.