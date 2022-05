Coronavirus, in Italia oggi 27.162 nuovi casi e 62 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 27.162 i nuovi positivi al coronavirus alle 16:00 di domenica 15 maggio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 8.708.350. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 62 così da totalizzare le 165.244 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 998.198 e di questi 7.532 ricoverati con sintomi (-118 giorno su giorno) e 347 in terapia intensiva (+7). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 990.239. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 194.577 tamponi effettuati contro i 263.747 di sabato 14 maggio. Il tasso di positività si attesta al 14%, a fronte del dato del 13,7% del giorno precedente.

A livello delle singole regioni è ancora una volta la Lombardia quella in cui si registra l’incremento maggiore di casi giornalieri: sono 3.399. Nelle 24 ore, sul territorio lombardo, si sono registrati 23 decessi legati alla pandemia di Covid-19. Gli attualmente positivi sono 134.506 di cui 890 ricoverati con sintomi e 38 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, poi, si contano 133.578 persone.

La seconda regione italiano per numero di nuovi contagi resta la Campania. Qui cala il tasso di incidenza del Covid-19, in un giorno nel quale il bollettino della Regione non registra vittime. I nuovi positivi sono 3.330 su 21.202 test esaminati: il rapporto è del 15,70%, contro il 16,98 di sabato. Resta sostanzialmente stabile l’occupazione dei posti letto che sono 35 nelle intensive (-1) e 575 in degenza (+2).

Terza piazza per il Lazio, dove i nuovi contagi sono stati 2.943. A quota 2 i decessi delle 24 ore. Gli attualmente positivi laziali sono 145.825 di cui 798 ricoverati con sintomi e 51 in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare, poi, sono 144.976.

Erano 36.042 i nuovi positivi al coronavirus del 14 maggio con 91 morti nelle 24 ore. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia erano 1.000.788. A quota 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri erano 40. I ricoverati nei reparti ordinari erano 7.650, ovvero 257 in meno rispetto al giorno precedente. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano poi 992.798.