Coronavirus in Italia: oggi 338 nuovi casi (il 72% in Lombardia) e 44 decessi - La mappa

Coronavirus in Italia: oggi 338 nuovi casi (il 72% in Lombardia) e 44 decessi

I dati della protezione civile mostrano ancora un trend positivo. Gli attualmente contagiati calano in un giorno di 1.211 unità

Sono 338 i nuovi casi di positività al coronavirus alle 17 di domenica 14 giugno e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a 236.989. Gli attualmente positivi risultano 26.274, in calo rispetto a ieri di 1.211 unità. Sono saliti a 176.370 i guariti e i dimessi per il coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 1.505. Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 meno di ieri. Questo il quadro che emerge dai dati del report quotidiano della Protezione civile.

Lombardia

La regione Lombardia è ancora la più colpita, con 91.658 casi totali dall’inizio della pandemia. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. I deceduti oggi sono 21, due in meno rispetto a ieri.

Emilia Romagna

Diciassette nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 14 persone asintomatiche individuate con attività di screening, e altri cinque decessi. I pazienti in terapia intensiva sono 14, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 192. Complessivamente nella regione da inizio epidemia si sono registrati 28.073 casi di positività, mentre le vittime sono arrivate a 4.204. Per la seconda volta Piacenza registra un “doppio zero”, un giorno senza nuovi positivi e nuovi decessi. I tamponi effettuati sono stati 6.137 che raggiungono complessivamente quota 407.039. Le nuove guarigioni sono 102, per un totale di 22.232. Continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono 1.637. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi o senza sintomi, sono 1.431.

Toscana

In Toscana sono 10.180 i casi di positività al coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.596 (l'84,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 292.101, 2.577 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.775. Gli attualmente positivi sono oggi 499, -0,6% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un’età media di 82,3 anni. In totale da inizio pandemia sono 1.085 i deceduti. Complessivamente, 449 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 4 rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 3.104 (meno 145 rispetto a ieri, meno 4,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Una in più (più 2%) è la persona ricoverata nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 50, di cui 16 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Tra i guariti 445 lo sono 'clinicamente', 8.151 del tutto.

Sardegna

Non si sono registrati nuovi casi di Covid-19 né vittime in Sardegna nelle ultime 24 ore. Sono complessivamente 1.363 i casi di positività accertati dall'inizio dell’emergenza. In totale nell’isola sono stati eseguiti 68.769 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 12, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre 21 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.179 pazienti guariti (+2 rispetto al dato precedente), più altri 19 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 98 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 875 a Sassari.